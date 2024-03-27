Bugün Bafra - Çayırova Anayolunda meydana gelen trafik kazası ile ilgili Polis Basın Subaylığından yapılan açıklama şöyle:

"Saat:14:45 raddelerinde, Bafra - Çayırova Anayolunun 1-2. km'leri arasında, Serhat Cumhur AYDIN (E-32), yönetimindeki KG 063 Plakalı araç ile Bafra istikametinden Çayırova istikametine doğru 168 mlgr alkollü içki tesiri altında seyrettiği sırada dikkatsizliği ve ihmaikarlığı sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek gidişine göre yolun sağından çıkarak yol kenarında bulunan taşa çarpıp takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan araçta yolcu olarak bulunan Bünyamin Kafadar (E-32) kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alınmıştır. KG 063 plakalı araç sürüsü... Serhat Cumhur AYDIN tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir."