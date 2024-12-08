Bağımsızlık Yolu, örgüt olarak kuruluşunun 10’uncu yıl dönümünü dayanışma yemeğiyle kutladı. Etkinlikte Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy ve Mali Sekreter Münür Rahvancıoğlu konuşma gerçekleştirdi.

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy, dayanışma yemeğinde yaptığı konuşmada, Bağımsızlık Yolu’nun temellerinin atılışının 10. yıl dönümünü kutlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ersoy, “Emekçinin partisi bir ihtiyaç.” diyerek, emekten yana Kıbrıs siyasetine müdahalede bulunabilmeye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Ersoy, 10 yıl önce hareketin kurucuları arasında olan Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu’na sözü devretti.

Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu yaptığı konuşmada, 10 yıl önce, 11 kişi, birçok bölgeyi gezerek bildirgeyi hazırladıklarını anımsattı. Rahvancıoğlu, bir örgüt hayali ile yola çıktıklarını, partiyi hayal edecek bir örgüt için yola çıktıklarını söyleyerek, “Hayalin, hayalini kurduk.” dedi. Rahvancıoğlu, "Örgütün 10. yılında artık parti de var." dedi.

Birçok üye ve sempatizanın katıldığı dayanışma yemeğinde, Khora Yayınları tarafından yayımlanan yerli yazar ve sanatçıların eserlerinin de yer aldığı çekilişler düzenlendi. Etkinliğe Baraka Kültür Merkezi’nin müzik grubu Sol Anahtarı şarkılarıyla eşlik etti.