Bağımsızlık Yolu, Atina’da düzenlenen Uluslararası Savaş Karşıtı Konferansı’na katıldı.

Bağımsızlık Yolu tarafından verilen bilgiye göre, konferansın ilk gününde, Orta Doğu ve Latin Amerika’daki gelişmeler ele alındı.

Konferansın ilk oturumunda, Orta Doğu, Filistin ve İran başlıkları değerlendirildi. Oturumda, Filistin’de devam eden savaş, İsrail’in bölgedeki saldırıları, İran merkezli gerilimler ve Ukrayna savaşı ekseninde derinleşen küresel çatışmaların tartışıldığı belirtildi.

Günün ikinci oturumunda ise Latin Amerika’daki siyasal gelişmeler değerlendirildi. Tartışmalarda, ABD ile Çin arasındaki ekonomik ve siyasi rekabetin bölge üzerindeki etkileri, sağcı hükümetlerin yükselişi ve buna karşı gelişen toplumsal direnişlerin ele alındığı kaydedildi.