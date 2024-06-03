Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy, oluşan enflasyonun asgari ücretin artışına bağlanmasını eleştirerek, “Sistematik olarak tekrarlanan elektrik ve akaryakıt zamları yanında sermayenin kâr marjlarının sürüklediği bir enflasyon dalgasının içindeyiz.” dedi.

Ersoy, yaptığı açıklamada, asgari ücrete daha artış bile gelmeden geniş bir kesimden, "aman şimdi her şey zamlanacak." yorumlarının geldiğini belirterek, neden elektriğe veya akaryakıta zam geldiğinde aynı tepkinin verilmediğini sordu; elektriğin zamlanmasının enflasyonu tetiklediğini ancak itirazın sadece emekçiye verilen ücret söz konusu olduğu zaman yükseldiğini savundu.

“Hep egemenlerin aklıyla düşünüyoruz.” diye konuşan Ersoy, “Kitleleri hem gerçeğe hem kendi çıkarlarına ters bir sanrıya inandırabilmenin yolu, aklı düşüncesiz bırakmaktan değil, egemenlerin aklından çıkan düşüncelerle donatmaktan geçiyor.” dedi; asgari ücretin zamların sebebi olduğu düşüncesinin buna bir örnek olduğunu söyledi.

Ersoy, “Gittikçe daha da beter olan bu sarmaldan çıkış için piyasacı değil kamucu akla ihtiyacımız var. Sermayenin aklı kendine kalsın. Biz kendi aklımızla düşünelim.” ifadelerini kullandı.