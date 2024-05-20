Bağımsızlık Yolu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplandığı sırada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre eylem sırasında "Asgari En Düşük Kamu Maaşına Endekslensin" pankartı açılarak, asgari ücretlinin taleplerine dikkat çekildi.

Ersoy açıklamasında, Komisyona eleştiriler getirdi. Ersoy, “asgari ücrete hayat pahalılığı oranında artış söyleminin, Bağımsızlık Yolu’nun 6 yıllık mücadelesinin sonunda gelinen bir kazanım olduğunu” kaydetti.

50 ve üzeri işçi çalıştıran iş yerlerinde sendikasız işçi çalıştırılması yasaklansa, işletmelerin yüzde 98’inin bundan hiç etkilenmeyeceğini belirten Ersoy, öte yandan bu şekilde özel sektörde çalışan emekçilerinin yüzde 35’inin sendikalaşacağını vurguladı. Ersoy yüzde 2’lik büyük işveren kesiminin esnaf ve küçük işletmelerin arkasına saklandığını da ifade etti.