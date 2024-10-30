Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy ve beraberindeki heyeti bugün CTP Genel Merkezi’nde kabul etti.

CTP'den yapılan açıklamaya göre kabulde Erhürman’a Genel Sekreter Asım Akansoy ve Örgütlenme Sekreteri Ürün Solyalı da eşlik etti.

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy’a ise Mali Sekreter Münür Rahvancıoğlu, Eğitim Sekreteri Hasan Ç. Tezbaşar ve Dış İlişkiler Sekreteri Salih Hayaloğlu eşlik etti.

Toplantıda, ülkenin içinde bulunduğu durum ve Meclis kriziyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.