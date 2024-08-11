Bağımsızlık Yolu, Gullurikya’nın Avrupa Komisyonu tarafından Rum Yönetimi adına Korumalı Coğrafi İşaret (PGI) olarak tescil edildiği ve Kıbrıslı Türklerin dışlandığı gerekçesiyle Lokmacı sınır kapısında eylem düzenledi.

Bağısızlık Yolu'ndan verilen bilgiye göre, eylemde “Bu Adada Gullurikya da Vardır, Kıbrıslı Türkler de!” başlıklı bildiri dağıtıldı.

Açıklamaya göre bildiride, Rum Yönetimi tarafından “Tertziellouthkia” ismiyle tescili yapılan “Gullurikya”nın Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumlar tarafından tüketilen her iki halkın ortak kültürel mirası olduğu savunuldu.

Bildiride, Kıbrıslı Rumların “Tertziellouthkia” olarak isimlendirdiği bu tatlıya Kıbrıslı Türkler'in “Gullurikya” dedikleri ve yapılışının da tadının da tamamen aynı olduğu ifade edildi.

Kıbrıslı Türklerin bu adadaki varlığını, kimliğini, kültürünü ve her iki halkın ortak kültürel mirasını görmezden gelen şoven anlayışı kabul edilemez olduğu ifade edilen bildiride “Bu adada Gullurikya da vardır, Kıbrıslı Türkler de vardır ve barış ancak bu olguların kabulü ile mümkündür" ifadelerine yer verdi.