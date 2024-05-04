Lefkoşa Dereboyu trafik ışıkları ile Metehan dönel kavşağı arasındaki trafik akışı, alt geçit yapımı nedeniyle 12.00’den itibaren servis yolundan sağlanıyor.

Trafik Dairesi’nden yapılan açıklamada, bu yolu kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri istendi.

Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi (Dereboyu) trafik ışıkları ile Metehan dönel kavşağı arası çift şerit yoldaki trafik akışı, Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi ve Millet Bahçesi yapım işleri kapsamında yapılacak alt geçit nedeniyle oluşturulan servis yolundan kontrollü devam edecek.