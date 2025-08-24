Bağımsızlık Yolu (BY), dün Bakanlar Kurulu kararıyla yeni vatandaşlıklar verildiği iddiasında bulunarak, “sosyal medyada dile getirilen tepkilerin aksine Kıbrıslı Türklerin büyük çoğunluğunun vatandaşlık politikası konusunda herhangi bir rahatsızlığı olmadığı” görüşünü belirtti.

BY Güzelyurt Bölge Sorumlusu Celal Özkızan, “dün alınan kararla 124 kişinin daha vatandaş yapıldığını” iddia ettiği yazılı açıklamasında, “Eğer Kıbrıslı Türkler bu konuda biraz olsun rahatsız olsalardı, destekledikleri partiler aracılığıyla yeni bir vatandaşlık yasası yapılmasını ve Bakanlar Kurulu’nun elinden vatandaşlık verme yetkisinin alınmasını talep ederlerdi” ifadesine yer verdi.

Özkızan, partisinin "yeni bir vatandaşlık yasası için somut öneriler sunduğunu, bu konuda diğer siyasi yapılara ve kesimlere birlikte mücadele çağrısı yaptıklarını, ancak olumlu ya da olumsuz hiçbir yanıt alamadıklarını" belirtti.