Bahar Esintileri Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Gökhan, Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci’yi ziyaret etti.

Gökhan, derneğin kurulduğu günden bu yana verilen destekler için Birinci'ye teşekkür ederek, “Hem derneğimizin ismini daha iyi yerlere taşıdık, hem de her hafta çalışmalarımızı Meral Tekin Birinci Konferans Salonu’nda yapma imkânı bulduk. Derneğimiz ve yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyorum” dedi.

Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci ise, “Asıl teşekkür etmesi gereken bizleriz. Bahar Esintileri Sanat Derneği olarak hem Türk sanat müziğine hem de Türkçeye büyük katkılar sunuyorsunuz. KKTC ve Türkiye’nin yanı sıra Türk Cumhuriyetleri’nde verdiğiniz konserlerle de ülke tanıtımına destek oluyorsunuz. Biz her zaman elimizden geleni yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.