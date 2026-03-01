Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “Ada Çocukları” dizisinin çekim setine giderek gençlerle bir araya geldi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre Ataoğlu set çıkışı yaptığı açıklamada, "Ada Çocukları” dizisinin Dipkarpaz’da devam eden çekimlerini yerinde görmek ve gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ataoğlu, Kıbrıs Genç TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak yapımın, hem bölgenin doğal ve kültürel zenginliğinin tanıtımına katkı sağlayacağına, hem de gençlere ilham vereceğine inanç belirtti.

Ataoğlu, “Başta yönetmen ve senarist Mertcan Mavi olmak üzere emeği geçen tüm ekibe başarılar diliyorum." dedi.