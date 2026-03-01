İngiltere Savunma Bakanı, binlerce İngiliz askerinin konuşlandığı Kıbrıs'a iki füze fırlatıldığını aktardı. Olayda kimse yaralanmadı.

Açıklamada "Binlerce İngiliz askerinin konuşlandığı Kıbrıs'a iki füze fırlatıldı. Füzeler ve İran insansız hava araçları, Bahreyn'deki bir üssümüzde kuvvetlerimizin sadece birkaç yüz metre uzağına düştü" denildi.

Haeley, "İngiliz üslerinin hedef alınmadığından baya eminiz" açıklamasını yaptı. Healey bu durumu "İran’ın misilleme operasyonlarının ne kadar ayrım gözetmeksizin yapıldığının bir kanıtı" olarak yorumladı.

Haeleyh, "Bahreyn’deki hedeflerin çok yakınında bulunan 300 İngiliz askeri personeli büyük tehlike atlattığını" söyledi. Bazı askerlerin füze vuruş noktalarına sadece birkaç yüz metre mesafede olduğu ortaya çıktı.

Başbakan Keir Starmer Orta Doğu üzerinde savunma amaçlı uçuş emirleri verdiğini duyurdu.

İngiltere Savunma Bakanı müttefiklerin düzenlediği saldırıların yasal olup olmadığı konusundaki soruları yanıtsız bıraktı.

Savunma Bakanı "Amerika’nın kendi eylemlerini açıklama sorumluluğu olduğunu" belirtti ve sadece İngiltere adına konuşabileceğini ekledi.

İngiliz ordusunun bölgedeki koordineli savunma operasyonlarına çok aktif bir katılım sağladığını belirten Haeley, uçakların İran füzelerini vurduğunu belirtti.