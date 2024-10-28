Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Acil Durum Hastanesi’nde basına yaptığı açıklamada, tedavi gören bebeklerden altısının da Solunum cihazından ayrıldığını ve kendi başlarına nefes alabildiklerini belirtti.

Dinçyürek, "Bu, tedavi sürecinde çok önemli bir aşama. Bebeklerimiz bağımsız şekilde nefes alabiliyor. Her geçen saat lehimize işliyor, bebekler iyileşme yolunda önemli bir virajı geçti" dedi.

Dinçyürek, yaşanan bu talihsiz olay sonrasında bebeklerin sağlık durumunun önce stabil hale geldiğini ve daha sonra iyileşme sürecine girdiklerini belirtti.

Dinçyürek, ancak bunun tedavinin sona erdiği anlamına gelmediğini vurguladı.

Ayrıca, olayla ilgili idari ve adli soruşturmanın sürdüğünü ifade eden Bakan Dinçyürek, "Adli bir konu olduğu için bu konuda yorum yapmamız doğru olmaz. Ölen bebeğin ölüm nedeni ile ilgili resmi rapor geldiğinde kamuoyunu bilgilendireceğiz" dedi.