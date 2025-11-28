Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği yetkililerini kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, görüşmede, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit de hazır bulundu.

Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği Başkanı Zekiye Gülsel Davman, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler alanında derneğin yaptığı çalışmalar hakkında Bakan Hasipoğlu’na bilgi verdi.

“Gönülden gönüle iyilik” sloganıyla çocuklara, engellilere ve yaşlılara destek verdiklerini, sağlık kurumlarında ve okullardaki ihtiyaçları karşıladıklarını anlatan Davman, Sosyal Hizmetler Dairesi ile de etkin iş birliği içinde çalıştıklarını ekledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da konuşmasında, Dernek temsilcilerine Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı kurumlara, huzurevlerine, bakım ve rehabilitasyon merkezlerine sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde açılması planlanan Çocuk Aile Destek Eğitim Merkezi’ne (ÇADEM) dernek tarafından ciddi katkılar yapıldığına dikkat çeken Hasipoğlu, dört yıldır yoğun bir tempoda, özveriyle çalışan dernek üyelerine Bakanlıkla iş birliği içinde çalıştıkları için teşekkür etti.