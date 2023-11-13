Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geri gönderme merkezlerinde bugün itibarıyla 26 bin kaçak göçmenin bulunduğunu belirterek, "Deport öncesi yapılan mülakatlarda çok az bir kısmı olan yüzde 5'lik kısmının son dönemde yakalananlar olduğunu görüyoruz" dedi.

Ağrı'da bulunan Türkiye-İran güvenlik duvarını helikopterle inceleyen Bakan Yerlikaya, Gökay Sınır Tabur Komutanlığını ziyaret edip, sınır güvenliğiyle ilgili bilgi aldı.

Bakan Yerlikaya, burada gazetecilere, Türkiye'nin 4'üncü sınır kapısı olan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulunduğunu söyledi.

Sınır kapısı hakkında ilgili birimlerden sunumlar alındığını ifade eden Yerlikaya, "Kapımızın güvenliği ve daha başarılı hizmetler vermesiyle ilgili zaten Ticaret Bakanlığımızın oradaki kapının fiziki koşullarını TOBB ile yaptığı, yapacağı ve yakında açılacak olan birinci kısımla ilgili değerlendirme ve incelemeler yaptık." diye konuştu.