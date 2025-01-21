Bakanlar Kurulu, Kartalkaya'daki yangın faciası nedeniyle yarın ülke genelinde 1 günlük ulusal yas ilan edilmesine karar verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar şöyle:

“Bakanlar Kurulu, Bolu Kartalkaya’da çıkan yangın sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanması nedeniyle, 22 Ocak 2025 tarihinden başlayarak güneşin batışına kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ulusal yas ilan edilmesine karar verdi.”

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bir otelde çıkan yangında 66 kişi hayatını kaybetmiş ve 51 kişi de yaralanmıştı.

Yangın faciasına ilişkin Türkiye’de de bir günlük milli yas ilan edildi.