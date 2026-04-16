Kıbrıs Türk Taksici Dernekleri Federasyonu Başkanı Murat Karalar, 21 Nisan Salı günü, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde eylem yapma kararı aldıklarını duyurdu.

Karalar, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce 9 Nisan tarihinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'ya 13 Nisan tarihine kadar sektörde yaşanan sorunların çözümü ile ilgili adım atılması ve sektör temsilcileri ile istişare içerisine girilmesi, çalışmalarının başlatılması yönünde talepte bulunduklarını kaydetti.

Gerekli adımların atılmadığı ve sektör temsilcileri ile temas kurulmadığını savununan Karalar, federasyonun dünkü yönetim kurulu toplantısında 21 Nisan’da saat 10.00'da Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde eylem kararı aldığını belirtti.