Balıkesir ilinin Sındırgı ilçesinde saat 21.58’de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin İstanbul, İzmir, Manisa dahil çok sayıda ilde hissedildiği ifade edildi.

Yetkililer, vatandaşları olası artçı depremlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Olayla ilgili gelişmeler ve olası hasar tespit çalışmaları sürüyor.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

Deprem sonrası Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Balıkesir Sındırgı'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeler takip edilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.