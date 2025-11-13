Türkiye'nin Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde yerel saat ile saat 06.16'da 4,7 büyüklüğünde, saat 06.20 ve 06.21'de 4,2 büyüklüğünde ve saat 07.45'te 4 büyüklüğünde dört farklı deprem meydana geldi.

TC Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, tüm depremlerin merkez üssü Sındırgı ilçesi olduğu belirtildi.

İlk depremin 12,31 kilometre derinlikte, ikinci depremin 7, üçüncü depremin 7,89 kilometre ve dördüncü depremin ise 7,01 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.