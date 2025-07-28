Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir pazarda yaşanan silahlı saldırıda en az altı kişi hayatını kaybetti.

TRT Haber’e göre olay, yerel saatle pazartesi sabahı Or To Ko adlı tarım ürünleri ve yöresel gıdaların satıldığı pazarda meydana geldi.

Metropol Polis Bürosu Başkan Yardımcısı Charin Gopatta, saldırıyı gerçekleştiren kişinin daha sonra intihar ettiğini açıkladı. Erawan Acil Tıp Merkezi’ne göre ölenler arasında 4 güvenlik görevlisi ve bir kadın bulunuyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, saldırının nedeni ve saldırganın kimliği henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi. Pazarda güvenlik önlemleri artırıldı.