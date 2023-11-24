 Baraka Kültür Merkezi, yarın kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş düzenliyor.

Baraka Kültür Merkezi yazılı açıklamasında saat 15.30’da Lefkoşa Kumsal Parkı’nda  toplanılarak yürüyüşe geçileceği bildirildi ve “Bir kişi daha eksilmemek için bin kişi olacağız” denilerek yürüyüşe tüm vatandaşlar davet edildi.

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Açıklamada, “Kadına yönelik şiddet, mobbing, taciz, tecavüz ve kadın cinayetleri durmuyor, durdurulmuyor! Kadın sığınma evleri yapılmıyor, şiddet önleme merkezleri kurulmuyor, cezai şartlar ağırlaştırılmıyor, çocuk izleme merkezleri hayata geçirilmiyor. Ancak bunlar bizi yıldırmadı, yıldıramaz. Siz durdurmadıkça biz de sokakları doldurmadan, meydanlara dökülmeden, kapınıza dayanmadan bir gün bile geçirmeyeceğiz. Siz durdurana kadar biz de durmayacağız” ifadeleri yer aldı.