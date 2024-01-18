Başbakan Ünal Üstel’in eşi Zerrin Üstel, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından, Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nda erken tanı ve koruyucu sağlık amacıyla düzenlenen yıllık diş tarama etkinliğine katıldı. Etkinlikte Zerrin Üstel’e, Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek’in eşi Sibel Dinçyürek de eşlik etti.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Üstel, katıldığı etkinlik öncesi, okulda incelemelerde de bulunarak, atölyeler ve yürütülen eğitim çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Etkinlikte Zerrin Üstel tarafından çocuklara diş sağlığı farkındalıklarının artması adına diş macunu ve diş fırçası da hediye edildi.

Zerrin Üstel tarama etkinliğinden yaptığı konuşmada, özel gereksinimli öğrencilere sahip çıkılmasının önemine dikkat çekerek, “Onların mutluluğu bizlerinde mutluluğudur” dedi.

Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nun donanımı ile bölgede çok büyük ve önemli bir hizmet verdiğini vurgulayan Üstel, özel eğitim kurumlarının her daim destekçisi olacaklarını da söyledi. Üstel, özel eğitim okullarının eğitim ve öğrenim açısından diğer okullara oranla daha fazla önem arz ettiğine de dikkat çekerek, tüm özel eğitim camiasına, farklı gelişen çocukların daha iyi bir şekilde topluma kazandırılması adına verdikleri emekten dolayı teşekkür etti.