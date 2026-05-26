Başbakan Ünal Üstel, bayramların, toplumsal bağların güçlendiği, kırgınlıkların geride bırakıldığı, sevginin, hoşgörünün ve birlik ruhunun büyüdüğü en anlamlı zamanlar olduğunu belirterek, Kurban Bayramı’nın ülkeye sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini diledi.

Üstel yayımladığı mesajda, paylaşmanın, dayanışmanın ve manevi değerlerin en güçlü şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı’na ulaşmanın huzurunu hep birlikte yaşadıklarını ifade etti.

Bayramların, toplumsal bağların güçlendiği, kırgınlıkların geride bırakıldığı, sevginin, hoşgörünün ve birlik ruhunun büyüdüğü en anlamlı zamanlar olduğunu belirten Üstel, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı, geçmişten bugüne her zorluğu dayanışma içerisinde aşmayı başarmış, birlik olduğunda ne kadar güçlü olduğunu her dönemde göstermiştir.” dedi.

Hükümet olarak göreve geldikleri ilk günden itibaren, halkın yaşam kalitesini yükseltmek, ülkeyi daha güçlü bir geleceğe taşımak ve devletin yapısını daha da sağlamlaştırmak adına kararlı adımlar attıklarını vurgulayan Üstel, sağlıktan eğitime, ulaşımdan enerjiye, ekonomik yatırımlardan sosyal destek projelerine kadar birçok alanda hayata geçirdikleri çalışmalarla, KKTC’nin yarınlarını daha güçlü şekilde inşa etmeye devam ettiklerini kaydetti.

-“Hedefimiz, halkımızın huzurunu koruyan, gençlerimize umut veren, üretimi büyüten ve refahı artıran güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir”

“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile tam bir uyum ve güçlü iş birliği içerisinde yürüttüğümüz projeler sayesinde ülkemiz her geçen gün daha da büyüyen, gelişen ve geleceğe daha güvenle yürüyen bir yapıya kavuşmaktadır.” diyen Üstel, “Hedefimiz, halkımızın huzurunu koruyan, gençlerimize umut veren, üretimi büyüten ve refahı artıran güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir.” vurgusu yaptı.

-“Tüm halkımızın bayramını yürekten kutluyorum”

Bayram vesilesiyle şehitleri rahmetle, gazileri minnetle anan Başbakan Üstel, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutladı. Kurban Bayramı’nın ülkeye sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini dileyen Üstel, “Tüm halkımızın bayramını yürekten kutluyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun.” dedi.