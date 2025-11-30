Başakan Ünal Üstel Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) bugün gerçekleştirilen Olağanüstü Kurultayı’nda, Genel Başkanlığa seçilen Sıla Usar İncirli’yi tebrik etti.

İncirli'yi yayımladığı mesajla tebrik eden Üstel, demokratik yarışa katkı koyan diğer adaylar Erkut Şahali ve Asım Akansoy’u da gösterdikleri olgunluk ve demokrasiye yaptıkları katkı nedeniyle kutladı.

Sonucun CTP'ye, demokrasiye ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Üstel mesajında şunları kaydetti:

''Demokrasi kültürümüzün en değerli unsurlarından biri, siyasi partilerimizde gerçekleşen bu yarışların olgunlukla tamamlanmasıdır. Partilerimizin kurultay süreçlerinin demokratik olgunluk içinde sonuçlanması, ülkemiz siyasetinin kökleşmiş geleneklerinin de önemli bir göstergesidir.

Bu vesileyle, Sayın İncirli’yi bir kez daha kutluyor; Kıbrıs Türk halkının ortak hedefleri doğrultusunda, devletimizin kurumları ve halkımızın menfaatleri için üretilecek her yapıcı katkının değerli olduğunu bir kez daha vurguluyorum.''