Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türkü’nün onurlu geleceği için Türkiye’nin garantörlüğünden asla vazgeçilmeyeceğini kaydetti.

Türkiye’nin garantörlüğü olmadan güvenlik; güvenlik olmadan da Kıbrıs Türkü’nün geleceği olmayacağını vurgulayan Üstel, “Federasyon garantörsüzlük, garantörsüzlük de Kıbrıs Türkü için yok oluş demektir. Halkı artık bu hayallerle kandırmak mümkün değil.” dedi.

Başbakan Üstel, yazılı açıklamasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son açıklamalarını değerlendirdi.

Üstel, bu açıklamaların yalnızca Türkiye’nin değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de geleceğini şekillendiren tarihi bir açıklama olduğunu belirtti.

Başbakan Üstel, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir kez daha ve son derece yerinde bir şekilde Türkiye’nin uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararlarıyla güvence altına alınmış garantörlük hakkını hatırlatarak bunun tartışmaya kapalı olduğunu dünyaya ilan ettiğini vurguladı.

-“Garantörlük, eşittir iki devletli çözüm demektir”

“Bu mesaj, bizim için bir yol haritasıdır. Çünkü çok iyi biliyoruz ki: Türkiye’nin garantörlüğü olmadan güvenlik olmaz; güvenlik olmadan da Kıbrıs Türkü’nün geleceği olmaz.” diyen Başbakan Üstel, şunları kaydetti:

“Garantörlük, eşittir iki devletli çözüm demektir. Geçmişte federasyon masallarıyla halkımızın umutlarını oyalayan tüm girişimler başarısız olmuştur. Geçmiş dönemlerinde gündeme gelen federasyon formüllerinde Türkiye’nin garantörlüğü Rum tarafından kabul edilmemiştir. Türkiyesiz bir çözüm ise, Kıbrıs Türk halkı için güvencesizlik, belirsizlik ve Rum’un insafına terk edilmekten başka bir şey değildir. Biz bu filmi daha önce gördük; Rum’un azınlıklaştırma planlarının bedelini ağır ödedik.”

-Üstel federasyonu savunanlara da seslendi

Mesajında federasyonu savunanlara da seslenen Başbakan Ünal Üstel, şöyle devam etti:

“Federasyon demek garantörsüzlük demektir. Garantörsüzlük ise Kıbrıs Türkü için yok oluş demektir. Halkımızı artık bu hayallerle kandırmak mümkün değildir. Bu yol, Kıbrıs Türkü’nü garantörsüz ve güvencesiz bırakmaktır.

Masada taraf olan Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye’nin iradesi nettir: Federasyon defteri kapanmıştır. Bundan sonraki yolumuz, Türkiye’nin sarsılmaz desteğiyle, egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözümdür. Bu vizyon aynı zamanda Doğu Akdeniz’deki istikrarın da teminatıdır.”

-“Türkiye’nin garantörlüğünden asla vazgeçilmeyecek”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın net mesajının ortada olduğunu yineleyen Üstel, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Kıbrıs Türkü’nün onurlu geleceği için Türkiye’nin garantörlüğünden asla vazgeçilmeyecektir. Bu da yalnızca iki devletli çözümle mümkündür. Halkımız, devletimiz ve Anavatanımız, bu kararlılıktan asla geri adım atmayacaktır.”