Başbakan Ünal Üstel; ramazan ayının paylaşmanın, yardımlaşmanın, sabrın ve sorumluluk duygusunun öne çıktığı; kırgınlıkların geride bırakıldığı ve gönüllerin buluştuğu özel bir zaman dilimi olduğunu belirtti.

Başbakan Üstel, ramazan ayının başlayacak olması nedeniyle mesaj yayımladı.

Ramazan ayına girerken Kıbrıs Türk halkının bu müstesna dönemi huzur içinde geçirmesini; aile bağlarının, komşuluk ilişkilerinin ve toplumsal dayanışmanın daha da güçlenmesini temenni eden Üstel, şu ifadelere yer verdi:

“Bu ayın kıymeti, toplum olarak ortak değerlerimizde birleşmemize ve birbirimize daha fazla sahip çıkmamıza vesile olmasındadır. Ramazan-ı Şerif’in; halka, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ndeki kardeşlerimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve esenlik getirmesini diler; ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni ederim.”