Başbakan Ünal Üstel; ramazan ayının paylaşmanın, yardımlaşmanın, sabrın ve sorumluluk duygusunun öne çıktığı; kırgınlıkların geride bırakıldığı ve gönüllerin buluştuğu özel bir zaman dilimi olduğunu belirtti.

Başbakan Üstel, ramazan ayının başlayacak olması nedeniyle mesaj yayımladı.

Hava sıcaklığı 18 – 21 derece dolaylarında seyredecek
Hava sıcaklığı 18 – 21 derece dolaylarında seyredecek
İçeriği Görüntüle

Ramazan ayına girerken Kıbrıs Türk halkının bu müstesna dönemi huzur içinde geçirmesini; aile bağlarının, komşuluk ilişkilerinin ve toplumsal dayanışmanın daha da güçlenmesini temenni eden Üstel, şu ifadelere yer verdi:

“Bu ayın kıymeti, toplum olarak ortak değerlerimizde birleşmemize ve birbirimize daha fazla sahip çıkmamıza vesile olmasındadır. Ramazan-ı Şerif’in; halka, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ndeki kardeşlerimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve esenlik getirmesini diler; ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni ederim.”