Toprak Ürünleri Kurumu, yaklaşık 15 gündür bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle başta Mersin Limanı olmak üzere birçok limanda gemi yükleme ve boşaltma faaliyetlerinde ciddi aksamalar yaşandığını açıkladı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, kötü hava şartları sebebiyle liman operasyonlarının zaman zaman durdurulduğu ve gemi programlarında gecikmeler meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, Kurum tarafından temin edilen arpa yükünü taşıyan geminin Mersin Limanı’ndaki yükleme işlemlerinin de olumsuz hava koşullarından etkilendiği ve planlanan sürede tamamlanamadığı kaydedildi.

Yaşanan gecikmenin tamamen meteorolojik şartlardan kaynaklandığı ifade edilirken, hava koşullarının uygun hâle gelmesiyle birlikte yükleme işlemlerinin en kısa sürede tamamlanacağı ve sevkiyatın gerçekleştirileceği bildirildi.

Toprak Ürünleri Kurumu, sürecin hızlandırılması amacıyla ilgili tüm birimlerle koordinasyon içinde çalışmaların sürdürüldüğünü de kamuoyuyla paylaştı.