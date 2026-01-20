Başbakan Ünal Üstel, İsias davasının kendileri için bitmediğini ve hala devam ettiğini söyledi.

Başbakan Ünal Üstel sosyal medyasından yaptığı açıklamada, bir sonraki aşamanın da yakından takipçisi olacaklarını vurgulayarak, adaletin, tüm yönleriyle ve eksiksiz şekilde tecelli etmesi için süreci sonuna kadar izleyeceklerini kaydetti.

Üstel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ailelerimizin adalet arayışında yalnız olmadığını, bundan sonra da yalnız bırakılmayacağını bir kez daha açık ve net şekilde ifade ediyorum.

Şampiyon Meleklerimizi Adıyaman’da bir depremde kaybetmiş olsak da onları Adıyaman’da terk etmedik. Onları adaletsizliğe de terk etmeyeceğiz.

Adalet yerini bulana kadar, ailelerimizin yanında olmaya, hukuki süreci izlemeye ve bu davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz.”