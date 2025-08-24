Başbakan Ünal Üstel, "birçok ilki başaran" hükümetin istikrarla yoluna devam ettiğini kaydetti.

Suların kolay durulmadığı KKTC’de siyasi denizin de fırtınalı olduğunu söyleyen Üstel, “Bütün mesele fırtınalı denizde kaptanlık yapmaktır. Biz bunu başarıyoruz. Fırtınalı denizlerin kaptanıyız” dedi.

Başbakan Üstel, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı seçimine, hükümetin icraatlarına ve Genel Başkanı olduğu UBP’deki yapılanmaya değindi.

-"Hedefimiz Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bir beş yıllık dönem için yeniden seçilmesi"

Ekim ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimine hem parti hem de hükümet olarak büyük önem verdiklerini ve bunun için çalıştıklarını kaydeden Başbakan Üstel, “Hedefimiz Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bir beş yıllık dönem için yeniden seçilmesidir” dedi.

Üstel, Ersin Tatar ile birlikte demokrasinin kazanmasına da önem verdiklerini vurgulayarak, Kıbrıs Türk halkının da, siyasi partilerle adayların da Cumhurbaşkanlığı seçiminde başarılı bir sınav vereceğine inanç belirtti. Ünal Üstel, “Kıbrıs Türkü’nün geleceği daha da aydınlıktır” dedi.

Tüm zorluk ve engellemelere rağmen Kıbrıs Türk haklının bu toprakları vatan yaparak yaşama tutunma mücadelesini sürdürdüğünü kaydeden Başbakan Üstel, “KKTC’de hükümet etmek gerçek anlamda elinizi taşın altında koymaktır. Hele hükümetin büyük ortağı olmak, elinizi daha da ağır taşların altına koymaktır” diye konuştu.

-“Fırtınalı denizlerin kaptanıyız”

Üç yılı aşkın süredir görevde olduklarını anımsatan Üstel, bazı sıkıntılar yaşansa da geçmişle kıyaslandığında uzun ömürlü ve istikrarlı bir hükümet örneği sergilediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Gerçek anlamda pek çok ilkleri başararak yolumuza devam ediyoruz. KKTC’de sular kolay kolay durulmaz. Siyasi anlamda denizimiz, fırtınalıdır. Bütün mesele fırtınalı denizde kaptanlık yapmaktır. Biz bunu başarıyoruz.”

-“İş yapılan yerde eleştiri olur”

"Çok partili demokratik yaşamın amiral gemisi" olarak nitelendirdiği UBP’nin deneyiminin bu noktada özel önem ve değer taşıdığını ifade eden Başbakan Ünal Üstel, iş yapılan yerde eleştiri olacağını, eleştirilerin dozunun zaman zaman da yükselebileceğini kaydetti.

Üstel, “Güçlü yapımızla sorunların üstesinden geleceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.

-“UBP çok sesliliğe saygı duyar”

Ülkenin "en köklü, en örgütlü, üyelerin en çok sahip çıktığı" partisi olan UBP’nin çok sesliliğe saygı duyduğunu da vurgulayan Üstel, söyleyecek sözü olanların parti içinde bunu mutlaka dile getirebildiğini, ifade edilenlerin de her zaman dikkatle dinlendiğini kaydetti.

“Sadece halkla değil, Anavatan Türkiye ile de el ele, gönül gönüle olan UBP Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinin siyasi örgütlenmesidir” diyen Üstel, Türkiye ile ilişkilere de işaret etti.

-“Anavatan Türkiye, fiilen yanımızdadır”

Üstel, “Dünya bizi yalnızlığa mahkum etmeye çalışırken Anavatan Türkiye, fiilen yanımızdadır” diyerek, bir hafta içinde Türkiye'den iki yetkilinin KKTC'de ağırlandığını, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın ülkeyi ziyaret ettiğini anımsattı.

Başbakan Üstel, bu ziyaretlerin verimliliğinin dosta güven ve huzur, Kıbrıs Türk halkının gelişiminden rahatsız olan başta Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne de huzursuzluk verdiğini söyledi.