Başbakan Ünal Üstel, Yavuz Çıkarma Plajı ile ilgili son günlerde kamuoyunda çıkan spekülasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Üstel, plajın bir bölümünün Barış Kuvvetleri’ne, bir bölümünün ise Vakıflar İdaresi’ne ait olduğunu belirterek, arazinin hükümetin olmadığı dönemde özel yatırımcılara kiralandığını ve uzun yıllardır işletildiğini kaydetti.

Başbakan, kira sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Barış Kuvvetleri ve Vakıflar İdaresi’nin plajda alt geçit yapımı ve çağdaş düzenleme projeleri için çalışmalara başladığını ifade etti. Üstel, projenin tamamlanmasıyla Yavuz Çıkarma Plajı’nın halkın hizmetine Vakıflar İdaresi kontrolünde devam edeceğini belirterek, özel bir şirkete kiralanacağı yönündeki haberlerin mesnetsiz olduğunu vurguladı.

Üstel, halkı sosyal medyada paylaşılan bilgileri güvenilir kaynaklardan teyit etmeye çağırdı. Ayrıca, kendisiyle ilgili gerçek dışı iddialara ve yaklaşan seçimler üzerinden yapılan manipülasyonlara rağmen hükümetin halkın çıkarlarını önceleyen çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

Başbakan, plajın kısa süre içinde daha güzel ve çağdaş bir proje ile halkın hizmetine sunulacağını kaydederken, şehit ve gazilere yönelik saygısız söylemlere de tepki gösterdi. Üstel, hükümetin bugüne kadar şehit aileleri ve gazilere yönelik önemli hak ve uygulamaları hayata geçirdiğini vurguladı.

Başbakan Üstel, açıklamasını özgürlük uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmetle anarak, kahraman gazileri minnetle selamlayarak tamamladı.