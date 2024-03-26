: Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) heyetini kabul etti.

YÖK Başkan Vekili ve Yürütme Kurulu Üyesi Haldun Göktaş’ın başkanlığındaki heyete, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu eşlik etti.

Başbakanlık Şeref Salonu'nda yer alan kabulde, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, milletvekilleri Ziya Öztürkler, Sıla Usar İncirli ile Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, Yükseköğrenim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın da yer aldı.

Üniversiteler ile teknik çalışmalar yapmak amacıyla Başbakan Üstel’in talebi üzerine ülkeye gelen YÖK heyeti ile görüşen Üstel, bugün yaşananların yeniden yaşanmaması amacıyla çalışmalar yapıldığını söyledi.

-Göktaş

YÖK Başkan Vekili Haldun Göktaş, dokuz kişilik bir heyetle ülkeye geldiklerini ifade ederek, heyetini tanıttı.

Hem teknik çalışmalar yapmak hem de hayırlı olsun dileklerini iletmek üzere geldiklerini ifade eden Göktaş, KKTC’de bulundukları sürede üniversitelerle görüştüklerini, teknik heyetlerin de neler yapılabileceğini görüşeceğini belirtti.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel de, YÖK heyetini KKTC’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, son yaşanan olaylardan dolayı görüşme ihtiyacı olduğunu söyledi.

Büyükelçi üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a bu talebi ilettiklerini ifade eden Üstel, talebe hızlı bir şekilde cevap verildiğini anlattı.

YÖK’ün tecrübesi ile üniversiteleri daha iyi noktaya taşımak adına neler yapılabilir, ülkenin vazgeçilmezi ve lokomotifi yüksek öğrenimde kalite, teknik altyapı ve denetimi geliştirmek adına neler yapılabileceğini değerlendirdiklerini ifade eden Üstel, KKTC’nin üniversiteler adası olduğunu ve hedeflerinin, ülkeyi bu alanda daha iyi bir noktaya taşımak olduğunu vurguladı.

Üstel, bu çalışmalara destek veren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Büyükelçi Feyzioğlu ve YÖK’e teşekkür etti.

-Feyzioğlu

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Feyzioğlıu da söz alarak, Üstel’in çağrısına çok hızlı yanıt veren Yılmaz’ın en yakından destek sözü verdiğini ve bu sözün tutulduğunu söyledi.

KKTC kurumlarını korumak ve güçlendirmenin önemine vurgu yapan Feyzioğlu, “Yanlış yapanlar olabilir ama önemli olan sitemi bozanların üzerine giderken sistemi korumak kollamak güçlendirmektir” dedi.

Hükümetin bu konuya yüzünü çevirmediğini aksine üzerine gittiğini belirten Feyzioğlu, YÖK’ün KKTC talebi üzerine burada olduğunu ancak esas sorumluluğun YÖDAK’ta olduğunu belirtti ve “Diploma güvenliği ve ciddiyeti açısından kimsenin endişesi olmasın” ifadesini kullandı.

Feyzioğlu, bu konuya duyarlılıkta Başbakan Üstel'i hızlı reaksiyon vermesinden dolayı tebrik etti.