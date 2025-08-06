Başbakan Ünal Üstel, yeni görevleri nedeniyle Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Tümgeneral Sebahattin Kılınç için tebrik mesajı yayımladı.

Başbakan Ünal Üstel, mesajında, “Yüksek Askeri Şura kararıyla Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı görevine atanan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nu ve Korgeneral rütbesine terfi eden Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Sebahattin Kılınç’ı tebrik ediyor, yeni görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Türk ordusunda gerçekleştirilen bu önemli atamaların, köklü birikimine güç katacağına, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kararlılıkla sürdürdüğü başarılarının artarak devam edeceğine yürekten inandığını vurgulayan Üstel, “Türk ordusunun varlığı ve kudreti, Kıbrıs Türk halkına her zaman huzur ve güven vermiştir. Bu vesileyle, vatan savunmasına ve halkımızın güvenliğine yaptıkları kıymetli katkılardan ötürü ordumuzun tüm mensuplarına en derin teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.