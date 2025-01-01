Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, bakanlığının çalışmalarının, projelerinin 2025 yılında ekonomiye katkı sağlaması ve topluma daha iyi bir yaşam sunma hedefiyle sürdüğünü söyledi.

Ataoğlu, sürdürdükleri projelerin 2025 yılında tamamlanacağını ve 2025’in sadece turizm yılı olarak değil, hayatın her alanında daha güzel günlere kapı açacağını düşündüğünü ifade etti.

Fikri Ataoğlu, 2025 yılının insanlığa, topluma ve Türk dünyasına sağlık, mutluluk ve kardeşlik getirmesini temenni etti.

2024 yılında yaşanan tüm sıkıntıların bir daha yaşanmamasını dileyen Ataoğlu, 2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nde meydana gelen deprem felaketinde hayatlarını kaybeden “Şampiyon Melekler”in davasını yakından takip ettiklerini ve takip etmeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Dava sonucunun emsal teşkil edeceğini kaydeden Ataoğlu, deprem konusunda bakanlık olarak ciddi çalışmalar ortaya koyduklarını dile getirdi.

TAK ve BRTK’ya 2024 yılını değerlendiren Ataoğlu, 2025 yılının ülkeye hayırlı olmasını diledi.

-Girne Antik Liman…

Girne Antik Limanı’ndaki düzenlemeler hakkında bilgi veren Ataoğlu, 2023 yılında başlatılan çalışmaların 2024 yılında tamamlanmasıyla Girne’de yapılan Antik Liman’ın özelde Girne'ye, genelde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yakışır bir görünüme kavuştuğunu söyledi.

Girne Antik Limanı’nda yapılan düzenlemelerle kalmayıp deniz içindeki iskelede meydana gelen hasarların giderilmesi için ihale sürecinin tamamlandığını ve çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini dile getiren Ataoğlu, yapılanlar konusunda halktan ve esnaftan olumlu geri dönüşler aldığını belirtti.

Ataoğlu, Liman çevresinde yürüyüş yollarının düzenlenmesi ve esnafın bölgenin dokusuna uygun şekilde faaliyet göstermesi konularına da dikkat edildiğini vurguladı.

Girne Antik Liman’ında şemsiye denilen pergola sisteminin de yine oraya yakışır şekilde yapılması konusunda da çalışmalar yaptıklarına dikkat çeken Ataoğlu, özellikle kış aylarında şemsiyelerin altına yerleştirilecek ısıtıcı sisteminin yapılması çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti.

Girne Antik Liman’daki çalışmaların sonlandığını dile getiren Ataoğlu, buradaki ahşap İskele ihalesinin devam ettiğini ve bununla yetinmeyip deniz içindeki kısmında da çalışma yaptıklarını kaydetti.

Gerek oradaki yat limanlarının fiyatları, gerek balıkçı teknelerinin bölgeye yakışır hale getirilmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını dile getiren Ataoğlu, olumsuz hava şartlarını da göz önünde bulundurarak mendireğin güçlendirildiğini ve gerekli tedbirlerin alındığına dikkat çekerek, toplum için yararlı olacak her işin sorumluluğunu üstlendiklerini kaydetti.

-Kurucu Cumhurbaşkanı’nın Anıtı…

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Mezarı’nın son etap çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Ataoğlu, Anıt Mezar yapımında eksik kalan bölümlerin tamamlanması amacıyla ihaleye çıktıklarını bildirdi.

Anıt Mezar’da etraf tellenmesi ve aydınlatmadaki eksikliklerin tamamlanması ve binada oluşan hasarların giderilmesi ile ilgili son etapta olduklarını dile getiren Ataoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük Anıt Mezarı’nın askerin de uygun göreceği şekilde kontrol ve yönetiminin yapılmasını arzu ettiklerini kaydetti.

Ataoğlu, Kıbrıs Türk halkının Lideri Dr. Fazıl Küçük ile KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Mezarlarının kontrolünün askere devredilerek çocukların, öğrencilerin ve halkın milliyetçilik duygusunu kaybetmemesi için Anıtkabir’deki gibi asker nöbet değişiminin uygulamasını istediklerini ifade etti. Ataoğlu, bunun için gerekli girişimlerin başlatıldığını açıkladı.

-Devlet Tiyatroları binası…

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları binasının yanmasının ardından çok uzun yıllar geçtiğini dile getiren Ataoğlu, devlete bir tiyatro binası kazandırılması yönünde ciddi çalışmalar yaptıklarını söyleyerek, binanın yapımının gerek Türkiye Cumhuriyeti’nden aldıkları destekle gerekse kendi bütçelerinde ayrılan maddi kaynaklarla halka yakışır şekilde yapımını sürdürdüklerini kaydetti.

Ataoğlu, tiyatro binasının içerisindeki elektronik sistem ve mefruşatın yakın zamanda tamamlanması için de gerekli adımların atıldığını, tam donanımlı bir bina hedefiyle hafta sonu dahil gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

-Turizm Master Planı… “Turizmin anayasası”

Turizm Bakanlığı olarak ülke turizmin gelişmesi için tüm paydaşlarla çalışmalar sürdürdüklerine değinin Ataoğlu, başlattıkları Turizm Master Planı çalışmasının da geniş kapsamlı şekilde yapıldığını belirtti.

Turizm Master Planı çalışmalarını tüm paydaşlarla birlikte yaptıklarını vurgulayan Ataoğlu, ortaya çıkacak mevzuatın turizmin “anayasası” olacağını söyledi.

Turizm Master Planı’nın da tamamlanmasının ardından artık ilçeleri de içine alacak şekilde geniş kapsamlı uygulamaya geçileceğine dikkat çeken Ataoğlu, yapılan bu çalışmalarda mevcut işletmeler ve otellerin olduğunu kaydetti.

2020’de pandeminin doğurduğu güvenilir evler konseptinde ciddi artış görüldüğüne dikkat çeken Ataoğlu, ülkeye gelen turist sayısına bakıldığında kayıtlı yatak sayısının dışında çok ciddi bir konaklamanın var olduğunu gördüklerini belirtti.

-Airbnb düzenlemesi geliyor…

Kiralık konutlar konusunda Maliye’nin gelir kaybı yaşadığının görüldüğünü dile getiren Ataoğlu, turistlerin kiralık konutlarda konaklamasıyla ilgili verilerin net olmamasından dolayı

Airbnb sistemiyle ilgili yasa çalışması başlattıklarını da açıkladı.

Airbnb yasasının yasallaştırılmasının ardından kontrolün Turizm Bakanlığı’nda olacağını kaydeden Ataoğlu, yapılacak düzenlemeyle konutlarda konaklamanın istatistiğinin de tutulacağını, her şeyin kayıt altında olacağını ve güvenlik sertifikası düzenlemesi de yapılacağını anlattı.

-Jeoloji ve Maden Dairesi…

Fikri Ataoğlu, “Asrın Projesi” olarak Anavatan Türkiye’den ülkeye su teminin sağlanmasının öneminde vurgu yaparak, su konusunda ufak tefek doğabilecek arızalardan dolayı sıkıntıların yaşanmaması adına Jeoloji ve Maden Dairesi’nin Çatalköy’deki kazılarıyla saatte 80 ton civarında içme suyu sağlayan bir kaynak bulunduğunu hatırlattı.

Başka bölgelerde de kazıların devam ettiğini dile getiren Ataoğlu, ülke kaynaklarının doğru kullanılması ve doğabilecek herhangi bir arızada susuzluk yaşanmamasına karşın önlem olması için Daire’nin kaynak arayışı kazılarının devam ettiğini kaydetti.

-Yeni OTEM binası projesi…

Ataoğlu, Deprem Yönetmeliği ile birlikte yapılan bütün kontrollerde depreme uygun olmayan binaların kontrolünün yapıldığını ve ara eleman yetiştirilen Otelcilik Turizm Eğitim Merkezi (OTEM) binasının da depreme uygun olmadığının tespit edildiğini kaydetti.

OTEM’de eğitim gören öğrencilerin hemen hızlı bir şekilde Lapta Gençlik Kampı binasına yerleştirildiğini dile getiren Ataoğlu, amaçlarının OTEM binasını hızla tamamlanması olduğunu belirtti.

Ataoğlu, uzak bölgelerden gelen öğrencilerin de olmasından dolayı yeni OTEM binasının tam teşekküllü ve konaklamalı olacak şekilde projelendirilerek hızlı şekilde yapımının tamamlanması çalışmalarını da sürdürdüklerini kaydetti.

-AKM binası…

Kültürel etkinliklerin düzenlendiği Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi (AKM) binasının eksikliklerin giderileceğini söyleyen Ataoğlu, binanın tadilatının da bu yıl içinde yapılacağını söyledi.

-“Teleferik projesinde son aşamaya gelindi”

Ataoğlu, turizmde alternatif model oluşturabilmek amacıyla Girne'de iki ayrı teleferik projesini hayata geçireceklerini açıkladıklarını hatırlatarak teleferik projesinde de son aşamaya gelindiğini kaydetti.

İleriki günlerde Girne’de yeni bir teleferik projesi ile St. Hilarion Kalesine ulaşımın kolaylaşacağını belirtti.

St. Hilarion Kalesi’nin hemen altında düz bir orman arazisi bulunduğunu ve oraya bir kafeterya veya restoran yapılması düşüncesi olduğunu dile getiren Ataoğlu, Kaleye çıkmak isteyen ziyaretçilerin yürüyüş yolunun yanı sıra teleferiği de kullanabileceğini kaydetti.

Teleferik uygulanmasının belki de ülkede bir ilk olacağını dile getiren Ataoğlu, bu düzenlemenin uygulanmasının ardından halkın ve ziyaretçilerin memnun kalacağını düşündüklerini ifade etti.

-Charter uçuşlar…

2019 yılı sonu itibariyle charter uçuşlardaki teşvik sisteminin sonlanmasının ardından acentelerin talepkâr olmasıyla teşvik siteminin yeniden uygulanması için çalışma başlattıklarına değinen Ataoğlu, 1 Ocak 2025 itibariyle uçuşlara teşvik sisteminin getirilmesi çalışmalarının da sürdüğünü kaydetti.

Çalışmanın acentelerle görüşülerek yapıldığına dikkat çeken Ataoğlu, ileriki zamanda uygulamanın olumlu olması halinde teşviklerin tekrar oturulup güncellenebileceğini kaydetti.

Ataoğlu, uçak bilet fiyatlarındaki artışlardan dolayı Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Hava Yolları ile yaptıkları görüşmeler sonucunda ilave seferler veya geniş gövdeli uçak talepleriyle fiyatlardaki düzenlemeler konusunda da çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Sun Express ile de başlatılan çalışma olduğuna dikkat çeken Ataoğlu, Sun Express’in İzmir, Antalya ve akabinde de Çukurova olarak üçüncü destinasyona uçmaya başladığını; yakın zamanda da üçüncü ülkelere uçmasının planlandığını kaydetti.

Anavatan Türkiye'deki KKTC tanıtım etkinliklerini de anlatan Ataoğlu, gittikleri illerde televizyonlara çıkıp kendilerini ifade etmeye çalıştıklarını söyleyerek, teknolojik çağa da ayak uydurmak için dijitalleşme yöntemlerini kullanma çalışmaları yaptıklarını kaydetti.

KKTC ve Türkiye’de yaşayan sosyal medya fenomenlerini KKTC’de buluşturarak tanıtım gerçekleştirdiklerini dile getiren Ataoğlu, yapılan çekimlerle “Ada Kıbrıs” lansmanıyla Anavatan Türkiye'de yaşayan insanlara yönelik tanıtım da yapıldığını belirtti.

Türkiye’deki 85 milyona ulaşmak ve KKTC’yi tanıtmak için dijitalleşmeyi kullanarak daha etkili projeler yürüttüklerini dile getiren Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliği ile bu tanıtımların daha farklı ülkelerde de yapılması amacıyla çalıştıklarını bildirdi.

İngiltere, Almanya, Rusya gibi ülkelerde yapılan çalışmaların oldukça ilgi gördüğünü dile getiren Ataoğlu, bu çalışmanın geri dönüşünün de çok olumlu olduğunu belirtti.

Ataoğlu, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ile KKTC’deki acentelerin ortak görüşmeler yaptıklarını, ilerleyen günlerde ülkeye gelecek TÜRSAB ekibiyle gerekli çalışmaların takipçisi olacaklarını kaydetti.

-Plaj düzenlemeleri…

Bakanlık olarak halka açık plajların, 5 yıldızlı otellerin plajlarından daha güzel olması için çalışmalar başlattıklarına değinen Ataoğlu, yapılan çalışmanın sonlandığını ve farklı nokta ve bölgelerde de bu uygulamanın yapılmasıyla ilgili hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Lapta ve Alsancak Belediyesi ile görüşülerek plajların yapımının tamamlanmasının ardından kontrolün belediyelere vereceklerini dile getiren Ataoğlu, arzularının vatandaşların çok rahat, ferah ve güvenli şekilde denize girmesi olduğunu kaydetti.

-Ortak eğlence alanı…

Müzikli eğlence gecelerinde ses kirliliğinden şikayetler aldıklarını belirten Ataoğlu, bu soruna önlem olarak en azından Girne bölgesinde ortak bir eğlence alanı yapmayı düşündüklerini açıkladı.

Şehircilik Dairesi bu eğlence alanının yerini Elexsus Hotel ile Acapulco Hotel arasında bir yer olarak tespit ettiğini bildiren Ataoğlu, böylece halkın gürültüden dolayı duyduğu rahatsızlığın giderilmesini amaçladıklarını söyledi.

Çalışmanın sadece Girne bölgesi değil Bafra bölgesinde de uygulanabilmesi için gerekli çalışmaların yapıldığına dikkat çeken Ataoğlu, 2025 yılı bütçesinin onay almasının ardından hemen Bafra'daki eğlence merkezimizin altyapısının yapılıp ihalesine çıkılacağını dile getirdi.

-Mağusa-Bafra arası gemi seferleri

Mağusa- Bafra arası gemi seferi başlatılması çalışmalarının da son aşamasına geldiğini dile getiren Ataoğlu, artık Mağusa- Bafra arası gemi seferlerinin başlayacağını kaydetti.

-Karavancılık…

Ataoğlu, çarpık yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla karavancılık alanında yeni düzenlemelere gidileceğini duyurdu.

Adanın belli bölgelerinde tespit edilen yerlerde Avrupa standartlarına uygun karavan alanları oluşturacaklarını belirten Ataoğlu, yeşil alanları, arıtma sistemleri ve modern altyapıları ile karavancılığın ülke tanıtımına katkı sağlayacağını kaydetti.

-Gençlik ve çevre projeleri…

Ataoğlu, TÜRKSOY ve Türk Devletleri Teşkilatı ile iş birliği içinde gerçekleştirilen projelerle gençlerin kültürel paylaşımlarının artırıldığını dile getirerek, yapılan paylaşımlarla ülkenin tanıtımının yapıldığını kaydetti.

Ataoğlu, Türkiye'ye üye ülkelerin gençlerini bir araya getiren etkinliklerin, kültürel paylaşım ve çevre bilinci oluşturma açısından da büyük önem taşıdığını belirtti.

Gençlik Federasyonu ile birlikte örnek teşkil etmesi amacıyla bir çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdiklerini dile getiren Ataoğlu, yapılan çevre temizliğinin ardından temizlenen yerlerin tekrar kirletilmesinin de üzüntü verici olduğunu kaydetti.

Gençlerin yaptığı çalışmalara katkı koymanın önemine vurgu yapan Ataoğlu, Gençlik Federasyonu ile çalıştay düzenlediklerini söyleyen Ataoğlu, Milli Eğitim Bakanlı ve Gençlik Federasyonu’nun duyarlılığıyla lise öğrencilerine yönelik bu çalışmada, gençlerin kendi hayallerini ve vizyonlarını ortaya koyduğunu kaydetti.

Ataoğlu, İzcilik Federasyonu’nu da geçen yıllar içerisinde kurduklarını dile getirerek, bu federasyonun daha aktif olması yönünde çalışmalar yaptıklarını belirtti.

-Müzeler ve kültürel projeler…

Her ilçeye bir müze kazandırma hedeflerinin büyük ölçüde tamamlandığını söyleyen Ataoğlu, müzelerin kamu-özel iş birliği modeliyle işletileceğini ve bu sayede müzelerin daha uzun saatler hizmet vereceğini açıkladı.

Mağusa’daki Otello Kalesi’nin, Eski Eserler Dairesi ve Gazimağusa Belediyesi iş birliğinde

Ortaçağ kültür ve kıyafetlerin sergileneceği çalışmanın da yapıldığına dikkat çeken Ataoğlu, Girne’deki Güzel Sanatalar Müzesi’nin de hayata geçirilmesi yönündeki girişimlerin tamamlandığını belirtti.

Girne İkon Müzesi’nin projesinin hazır olduğunu kaydeden Ataoğlu, Kaleburnu'ndaki kral mezarlarından çıkanların da sergilenmesi için de projenin hazırlandığını ve ihalesine ileriki günlerde çıkılacağını söyledi.

Ataoğlu, Barbarlık Müzesi yanında Güzelyurt’taki tren istasyonu projelerinin tamamlandığını hatırlattı.

Lefke’deki müzenin açılışının yakın zamanda yapılacağını bildiren Ataoğlu, Mevlevi Tekkesi’nin de yenilenerek Vakıflar İdaresi ile iş birliği içerisinde daha farklı bir konsept yaratılması yönündeki çalışmaların da yapıldığını kaydetti.

Mağusa’da geçmişte polis karakolu olarak adlandırılan binanın da turizme katılmasını sağlayacaklarını dile getiren Ataoğlu, Mağusa polis binasının projesinin de tamamlandığını kaydetti.

Ataoğlu, bu projelerin tarihi ve kültürel değerleri koruma açısından büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

-Denizlerde atık izleme sistemi…

Ataoğlu, denizlerdeki kirliliğin önüne geçmek adına arıtmaların denize deşarjını engellemek için “sürekli atık izleme sistemi” geliştirdiklerini belirtti.

Bu sistemle arıtmaların çevreye zarar verme potansiyelini kontrol altına aldıklarını vurgulayan Ataoğlu, arıtmalarla ilgili olası arızaların Çevre Dairesi tarafından online olarak izlendiği ve gerekli müdahalelerin anında yapıldığını kaydetti.

-Mavi bayrak uygulaması…

Ataoğlu, denizlerin temizlenmesi çalışmalarının sonuç vermesi halinde “mavi bayrak” ödül sistemiyle teşvik edileceğini ifade etti.

Deniz suyu kalitesinin düzenli olarak analiz edilmesi için Çevre Dairesi’ne modern laboratuvar kazandırıldığını dile getiren Ataoğlu, laboratuvarda yakıtların kalitesinin ve kömürlerin analizinin yapıldığını da kaydetti.

Ataoğlu, ülkeye girecek tüm yakıtların analizden geçirildiğini ve gerekli kriterleri taşımaları halinde izin verildiğini de belirterek uygun olmayanların ise geri gönderildiğini bildirdi.

-Tek kullanımlık ambalajlar ve poşetler…

Tek kullanımlık ambalajların yasakladığını anımsatan Ataoğlu, plastik poşetlerin ücretlendirilmesi ile ilgili bugün yüzde 60-65 oranında çevre kirliliğinin önüne geçildiğinin de görüldüğünü kaydetti.

Ataoğlu, poşet kullanımının tamamen sonlandırılmasıyla ilgili yasada olması gereken bir değişikliği şu anda Meclis komitesinde çalıştıklarını; bu değişikliğin Meclis’ten geçirilmesinin ardından poşetlerle ilgili istenilen uygulamanın yapılacağını söyledi.

-Güngör Çöplüğü

Güngör Çöplüğü’nde çıkan yangından sonra çıkan dumanın önüne geçilmesi için de Çevre Dairesi ve Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile iş birliği içinde bir çalışma başlattıklarını açıklayan Ataoğlu, çalışmanın erken zamanda tamamlanacağını, hızlı şekilde ihaleye çıkılarak da bir kez daha böyle yangınların ve kötü dumanların çıkmasının önleneceğini, ayrıca tamamen sıfır atığa gidecek şekilde bir proje çalışması yapılacağını kaydetti.

Ataoğlu, Güngör Çöplüğü’ndeki bu sorunun kendilerini ciddi şekilde rahatsız ettiğini ifade etti.

-Kooperatif Şirketler Mukayyitliği…

2024 yılında yaşanan birtakım ekonomik sıkıntıların 2025 yılında yaşanmaması temennisinde bulunan Ataoğlu, ekonomik koşullar nedeniyle alım gücü sıkıntılarının görüldüğünü, bundan dolayı da pahalılığın önüne geçmek hayatı daha da ucuz hale getirebilmek için de projeler hazırladıklarını kaydetti.

Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’nin kendilerine bağlı olduğunu dile getiren Ataoğlu, kooperatifçiliğin canlandırılması ve yerli üreticilerin desteklenmesi için yeni projeler geliştirdiklerini de aktardı.

Ataoğlu, köy kooperatiflerinin hayata geçmesiyle insanların alım gücüne uygun hale getirilecek ürünlerin satılarak yerli üreticinin destekleneceğini dile getirdi; 4-5 bin metrekarelik bir alan üzerinde planlanan yeni bir proje ile yerli ürünlerin sergilenmesi, Türk kahvesi kültürünün yaşatılması ve sosyal etkinlik alanlarının oluşturulmasının da hedeflendiğini kaydetti.

Mağusa’da Denko binalarının uzun yıllardan beri atıl durumda kaldığını dile getiren Ataoğlu, burayı Bakanlığının alarak yerli üreticinin ürettiği ürünleri satabileceği bir yer olacak şekilde projelendirildiğini bildirdi. Ataoğlu, bu binaların içinde bir de müze ve sergi salonunun olacağına dikkat çekerek, burasının da kültürün yaşatılması amacı taşıyan bir yer haline geleceğini kaydetti.

-Kalkınma Bankası…

2024 değerlendirmesinde, bakanlığına bağlı Kalkınma Bankası’nda yapılan çalışmalara da değinen Ataoğlu, kredilerin bankaya geri dönüşümünün başladığını, böylece ihtiyaçlı olan kişilere kredilerin verilmesinin oldukça önemli olduğunu vurguladı.

-Deprem…

Jeoloji ve Maden Dairesi’nin Türkiye’deki yetkililerle yaptığı çalışmalar olduğunu dile getiren Ataoğlu, ülke olarak depreme duyarlı ve hazır olunması gerektiğini vurguladı.

Ülkede inşa edilecek binaların artık Deprem Yönetmeliği’ne göre depreme dayanıklı binalar olması gerektiğini vurgulayan Ataoğlu, deprem bölgesindeki bir ülke olarak gerekli tedbirleri almanın şart olduğuna işaret etti.

- 2025 hedefleri

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, 2024’te başlatılan projelerin 2025 yılında tamamlanması için yoğun çaba sarf edileceğini belirterek, ekonomik ve sosyal zorluklara rağmen sürdürülebilir kalkınma hedeflerine bağlılıklarının devam edeceğini söyledi.

Ataoğlu, 2024 yılında hayata geçirilen projelerin 2025 yılında topluma fayda sağlayacağına dair inancını dile getirdi.

Ataoğlu, projelerin ekonomik katkı sağlayacağını, alım gücünü artıracağını ve yerli üreticiler için yeni satış noktaları oluşturacağını vurguladı.

Başlatılan çalışmaların 2025 yılında ekonomiye katkı sağlaması ve topluma daha iyi bir yaşam sunması hedefinde olduklarını dile getiren Ataoğlu, bu projelerin 2025 yılında tamamlanacağını ve 2025’in sadece turizm yılı olarak değil, hayatın her alanında daha güzel günlere kapı açacağını düşündüğünü kaydetti.

Yeni yıl dileklerini de paylaşan Ataoğlu, birlik, beraberlik, mutluluk ve sağlık temennilerini

"2025 yılının bütün insanımıza, toplumumuza ve Türk dünyasına sağlık, mutluluk ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum." ifadeleriyle dile getirdi.