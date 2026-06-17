Başbakanlığa bağlı Avrupa Birliği (AB) Koordinasyon Merkezi, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni (KTMMOB) ziyaret ederek, kamu yararı, mesleki iş birliği ve ortak projeler konusunda görüş alışverişinde bulundu.

KTMMOB’den verilen bilgiye göre, AB Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Betül Atasayan Gülseven ile Proje Yöneticisi Begüm Küçük Tözer’in gerçekleştirdiği ziyarette, KTMMOB Genel Başkanı Görkem Çelik, Genel Sekreter Bora Tüccaroğlu, Genel Sayman Nevter Zafer Cömert, Yönetim Kurulu Faal Üyesi Cemaliye Özverel Ekinci ile Birliğe bağlı Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı İbrahim Aysal, Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Halil Erensu, Orman Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet İyigün ve Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Arif Özyankı hazır bulundu.

Güncel gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda, kamu yararının korunması ve geliştirilmesi yönünde yürütülebilecek çalışmalar ele alındı. Taraflar ayrıca, KTMMOB ile AB Koordinasyon Merkezi arasında iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik olası proje ve faaliyetler hakkında görüştü.

-Evren Çavdır’ın anısına hazırlanan albüm takdim edildi

Toplantının sonunda, AB Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Betül Atasayan Gülseven ve Proje Yöneticisi Begüm Küçük Tözer tarafından, Türkiye’de 6 Şubat 2023 depreminde yaşamını yitiren KTMMOB üyesi, önceki dönem Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri, aynı zamanda AB Koordinasyon Merkezi Proje Yöneticisi olarak görev yapan Evren Çavdır’ın fotoğraflarından oluşan özel albüm KTMMOB’ye takdim edildi.