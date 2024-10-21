Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Medi Foundation, uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele kapsamında iş birliği protokolü imzaladı.

İmza törenine Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu, Komisyon Genel Koordinatörü Reyfet Abdu, Medi Foundation Genel Başkanı İsmet Medi, Medi Foundation Asbaşkanı ve Avukatı Nevin Ersoy, Medi Foundation Avukatı Melek Mestan, Medi Foundation Başkanı Pınar Agın ve Kıbrıs İlim Üniversitesi Öğretim Görevlisi Klinik Psikolog Gizem Gülden katıldı.

Protokol, gençlerin ve toplumun zararlı alışkanlıklardan korunması, bağımlılığın önlenmesi ve farkındalık çalışmalarının yaygınlaştırılması amacıyla çeşitli projeleri kapsıyor. Bu projeler arasında eğitim seminerleri, aile rehberlik hizmetleri, ruh ve mental sağlık eğitimleri, okullarda bilgilendirme toplantıları ve bağımlılık tedavisine yönelik sosyal projeler yer alıyor.

Temsilciler, iş birliğinin toplumun her kesimine ulaşarak bağımlılığı önleme ve tedavi süreçlerini iyileştirme açısından büyük bir adım olduğunu vurguladı. İş birliğinin bağımlılık ile mücadeleye katkı sağlaması ve toplumun refahını artırması bekleniyor.