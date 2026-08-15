Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC’de e-devlet çalışmalarında 2022 yılından itibaren önemli ilerleme sağlandığını belirterek, Başbakan Ünal Üstel hükümetine teşekkür etti.

TAKBİS kapsamında düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Başçeri, Türkiye’nin KKTC’nin e-devlet altyapısının geliştirilmesine yönelik desteğinin 2011 yılında başladığını, 2014’ten itibaren ise mali iş birliği protokolleri kapsamında kaynak aktarımının sürdüğünü ifade etti.

Başçeri, 2022 sonrası dönemde çalışmaların hız kazandığını belirterek, “2022 yılından bu yana görevde olan Başbakan Sayın Ünal Üstel başkanlığındaki hükümet döneminde, 2011’den 2022’ye kadar kat edemediğimiz mesafenin çok daha ötesinde bir mesafe kaydettik” dedi.

Başçeri, gösterdiği kararlılık nedeniyle Başbakan Üstel’e teşekkür etti.