Basın Kartı Komisyonu, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği temsilcisi Cenk Mutluyakalı başkanlığında toplandı.

Yılın ilk toplantısına Dış Basın Birliği adına Taner Gönül, Gazeteciler Cemiyeti adına Ertan Birinci, Haber Kameramanları Derneği adına Tarkan Kavaz katıldı.

Komisyondan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği adına Songuç Kürşad ve kıdemli gazetecileri temsilen Erten Kasımoğlu mazeretleri nedeniyle toplantıda yer almadı.

Toplantı sonucunda dokuz basın kartının yıpranma nedeniyle değişilmesini onaylayan komisyon, sürekli basın kartı için yapılan dört başvurunun üçüne onay verdi.

Komisyon ayrıca; sarı basın kartının yenilenmesi için yapılan on başvurunun yedisini onayladı, ikisini aralık toplantısına aktardı. Bir başvuru ise sosyal yatırımların basın-yayın alanı dışında bir kurumdan yapılması nedeniyle reddedildi.

İlk kez sarı basın kartı almak amacıyla yapılan onüç başvurunun onbiri onaylanırken, biri aralık ayında görüşülmek üzere ertelendi, bir başvuru için ek dilekçe istenmesine karar verildi.

Basın kartı ile ilgili liste Basın Kartı Komisyonu'nun resmî web sitesi https://basinkarti.org 'de güncellendi.

Komisyon bir sonraki toplantısını aralık ayında yapacak.