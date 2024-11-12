Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN), dün Ulusal Birlik Partisi (UBP) gençlerinin yaptığı eylemde atılan sloganlara tepki gösteren gazeteci Pınar Barut’a sözlü saldırıda bulunulmasını, “Basın emekçilerinin, toplumu kin ve nefrete yönlendiren açıklamaları reddetmesi en demokratik hakkı iken, bu tavrı aldığı için uğradığı linç girişimi kabul edilemezdir.” diyerek kınadı.

BASIN-SEN tarafından yapılan yazılı açıklamada, son dönemde Meclis Genel Kurulu’nda yaşananlar da eleştirildi ve UBP'ye “mağdur edebiyatı ile halkı galeyana getirme” eleştirisinde bulunuldu.

Eylemde atılan sloganların “kişileri hedef gösteren tehlikeli söylemler” olarak değerlendirildiği açıklamada, “Halkın haber alma görevini ifa ederek, görev başında bulunan aydın basın emekçilerinin, toplumu kin ve nefrete yönlendiren açıklamaları reddetmesi en demokratik hakkı iken, bu tavrı aldığı için uğradığı linç girişimi kabul edilemezdir.” denildi. Açıklamada, düşünce ve ifade özgürlüğüne tahammülü olmayanlara, gazetecilerin de tahammüllü davranmak zorunda olmadığı vurgulandı.

Meclis’te yapılan bir basın toplantısında soru alınmamasına da tepki gösterildi.