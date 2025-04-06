Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetiminin (KTFF) Federasyonu eleştiren, spor yazarları, spor muhabirleri ve gazetecilere bazı yasaklamalar getirdiğini savunarak, “KTFF Yönetimini attığı yanlış adımlardan vazgeçmeye ve eleştirileri olgunlukla karşılamaya davet ederiz” dedi.

Basın-Sen yazılı açıklamasında, “Muhalif tavır sergileyen bir spor muhabirinin maçlarda fotoğraf almasının yasaklandığı, bir gazetenin ise yaptıkları eleştirel hareketten ötürü tüm çalışanlarının KTFF Whatsap gruplarından çıkartıldığı bilgisi tarafımıza gelmiştir” dedi.