Girne’de 19 ve 17 yaşında iki kişi uyuşturucu bulundurmaktan tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün 22.00 sıralarında, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda Asayiş ve Trafik Denetimleri kapsamında, Trafik Ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulan A.G.(E-19) ve Y.A.P.’nin (E-17) kullanımlarındaki araçta yapılan aramada, yaklaşık 25 gram ağırlığında kokain türü ile 18 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulundu.

Akabinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yürütülen ileri soruşturmada, Karmi’de arazi içerisinde, A.G.’nin tasarrufunda satışa hazır 45 paket halinde yaklaşık 140 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde daha bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.