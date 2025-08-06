Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), yabancı işçilere yönelik asgari ücretle ilgili yasa gücünde kararnamenin geri çekilmesini talep etti.

Basın-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, yeni düzenlemeyle, işverenin barınma ve gıda sağladığı koşullarda, yabancı işçiye ödenecek maaşın asgari ücretin yüzde 40 altına düşürülebileceğinin hükme bağlandığı ifade edilerek, söz konusu düzenlemenin, emek sömürüsünü yasal zemine oturtma girişimi olduğu ileri sürüldü.

Kararnamenin, hem iç hukuk normları hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler açısından ciddi hukuki sakıncalar içerdiği, Anayasa, İş Yasası ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmeleriyle güvence altına alınan temel ilkelere aykırılık teşkil ettiği savunulan açıklamada, özellikle “eşit işe eşit ücret” ilkesinin ihlal edilmesinin, çalışma yaşamında ayrımcılığın kurumsallaşmasına yol açtığı, iş gücü piyasasında eşitsizlik yarattığı belirtildi.

Uygulamanın, işverenin asli sorumluluğu olan yaşam koşullarını sağlama yükümlülüğünü ücretin içinden finanse etmeye yönelterek, ücretli emeğin korunmasına ilişkin temel sosyal hukuk ilkeleriyle çeliştiği ifade edilen açıklamada, bu düzenlemenin ayrıca, iş gücü piyasasında genel ücret seviyesinin düşmesine, kayıt dışılığın artmasına ve yerli işgücünün sistem dışına itilmesine neden olacağı kaydedildi.

Açıklamada, küçük ölçekli işletmelerin, işveren yükümlülüklerini büyük sermaye kadar karşılayamayacağından, uygulamanın rekabet eşitsizliğini derinleştirerek, küçük esnafın yok olmasını hızlandıracağı da savunuldu.

“Yurttaş olmayan işçilerin haklarına yönelik her saldırı, yerli işçilerin kazanılmış haklarını da tehdit eder” denilen açıklamada, kararnamenin geri çekilmesi için tüm sendikal yapılar yasal mücadele başlatmaya çağrıldı.