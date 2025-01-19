Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), yeni belirlenen asgari ücretin, “emekçilerin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak, yoksulluğa hizmet eden” bir düzeyde kaldığını savundu.

Basın-Sen yazılı açıklamasında, 37 bin 818 TL olarak belirlenen asgari ücretin, hayat pahalılığı karşısında her geçen gün eriyerek emekçileri açlık sınırının altında bir yaşam sürmeye mahkûm ettiğini, gıda, barınma, ulaşım ve sağlık gibi temel ihtiyaçların sürekli arttığı bir ülkede, bu ücretle yaşamanın imkânsız olduğunun açık olduğunu kaydetti.

Asgari ücret belirlenirken, insanca yaşam standartlarının temel alınmasının zorunluluk olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Özel sektör emekçilerinin, kamu emekçilerinden daha düşük maaşlara mahkûm edilmesi, eşitsizliklerin ve adaletsizliklerin derinleşmesine neden olmaktadır. Bu adaletsizliğin son bulması ve asgari ücretin derhal en düşük kamu maaşına eşitlenmesi şarttır.

Sendikasız işçi çalıştırma uygulaması derhal yasaklanmalı ve tüm işçilerin haklarını güvence altına alarak, örgütlenme özgürlüğü sağlanmalıdır.

Bir devletin en temel görevi, yurttaşlarına insanca yaşam koşulları sunmaktır. Bu nedenle, asgari ücretin bu sorumluluğu karşılayacak bir seviyeye yükseltilmesi şarttır.

Basın Emekçileri Sendikası olarak çağrımız nettir; asgari ücretin insanca yaşamı sağlayacak adil bir seviyeye çıkarılması ve emekçilerin haklarının korunması için mücadelemizi yükseltmeye kararlıyız. Tüm emekçi kesimleri, asgari ücretin insanca yaşamı mümkün kılacak bir seviyeye ulaşması için mücadelemizi büyütmeye çağırıyoruz.”