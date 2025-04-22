Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi ilkokul çocuklarını kabul etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özle Işıman yönetimindeki Lefkoşa’nın farklı okullarından ziyarete gelen öğrencilerden Şehit Tuncer İlkokulu 5. sınıf öğrencisi Yağmur Bozat başkan koltuğuna oturdu. .

Harmancı, burada yaptığı konuşmada, LTB’nin düzenlediği Lefkoşa Çocuk Şöleni’nde Lefkoşa’nın tüm renklerinin buluştuğunu ve çocukların farklı aktivitelerle keyifli bir şekilde Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bayramlarını doyasıya kutladığını kaydederek, Belediyenin her zaman çocuklar için keyifli ve eğitici etkinlikler organize ettiğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün dünyadaki tüm çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir kez daha Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılığı dile getirme imkanı bulduklarını vurgulayan Harmancı, çağdaş bir ülkede yaşamanın gerekliliği olan fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmenin tüm yurttaşların görev ve sorumluluğu olduğunu belirtti.