Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı Mimarlar Odası, dün 55’inci Genel Kurulu’nu yaptı. Genel Kurul’da başkanlığa oy çokluğuyla Onur Olguner seçildi.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Çevik Uraz Konferans Salonu’nda yer alan Genel Kurul, Divan başkanlığına Mehmet Akanyeti, sekreterlik görevlerine ise Ümran Duman ve Pınar Uluçay’ın seçilmesiyle başladı.

Genel Kurul’da faaliyet ve mali raporlar okunarak, onaylandı.

Ardından yapılan seçimlerde Başkan, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri şu şekilde belirlendi:

“Başkan Onur Olguner,

Yönetim Kurulu asli üyeleri: Cemal Aktunç, Burak Türksoy, Mustafa Dinsev, Safiye Özaltıner,

Yönetim Kurulu yedek üyeleri: Cem Toksoy, Nezire Özgece, Nesil Afşin, İpek Yaralıoğlu, Doğa Üzümcüoğlu

Denetleme Kurulu üyeleri: Özlem Olgaç Türker, Safiye İnce”