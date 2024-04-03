Kıbrıs Türk Ofis, Banka, Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS) Genel Sekreteri Ali Yeltekin, Kooperatif Şirketler Mukayyidinin atanmamasının sıkıntı yarattığını belirterek, hükümete ivedilikle atama yapması çağrısında bulundu.

Yazılı açıklamaya yapan Yeltekin, konunun hükümet ortakları arasında anlaşmazlığa yol açtığından atama yapılamadığını savunarak, mukayyid atanamamasının yol açtığı sıkıntılara değindi.

“Başta personelin özlük ve sosyal haklarından tutun, değişen kredi ve mevduat faizlerinin değiştirilememesine, ve ayrıca kooperatiflerde, alınan yönetim kurulu kararlarını uygulamaya geçirememekle devam eden bir çok sıkıntı var” diyen Yeltekin, kooperatiflerle ilgili kararlar ve onayların 2 aydır donuk vaziyette beklediğini söyledi.

“Bunun faturasını kim ödeyecek?” diye soran Yeltekin, kooperatifler açısından önem arz eden kooperatif şirketler mukayyidi mevkiinin vekalet makamı da olmadığını söyleyerek, “Hükümet edenlerin amacının ülkede bulunan tüm kooperatifleri batırmak olduğunu düşünmemek elde değildir” ifadelerini kullandı.