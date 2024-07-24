Kıbrıs Vakıflar Bankası, 41’inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özorun tarafından yapılan açıklamada, 22 Temmuz 1983 tarihinde Genel Müdür dahil 10 personel ve tek şube ile faaliyetlerine başlayan bankanın bugün 10 şubesi, 184 çalışanı, 8 milyar TL aktif büyüklüğü, 5,5 milyar TL mevduat hacmi, 411 milyon TL özkaynağı, güçlü sermaye yeterliliği rasyosu ve finansal yapısıyla kamu bankası olarak yoluna emin adımlarla ve büyüyerek devam ettiği belirtildi.

Bankanın mevcut güçlü finansal yapısını daha da güçlendirmeye devam edeceği kaydedilen açıklamada, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomisine katkı sağlamak amacıyla 22 Temmuz 1983 tarihinde faaliyetlerine başlayan Kıbrıs Vakıflar Bankası, binlerce müşterisinin sarsılmaz güveni ve sadakatiyle Bankacılık sektöründeki öncü konumunu sürdürmektedir.” denildi.

Açıklamada, Kıbrıs Vakıflar Bankası’nın ülkenin tek kamu bankası olarak yüklendiği ekonomik misyon, hissedarları ve çalışanlarıyla oluşturduğu kültürel değerler ve istikrarlı çalışma sistemiyle, toplumda “güveni” temsil eden bir kuruluş olarak emin adımlarla ilerlediği vurgulandı.

Bankanın kurulduğu günden itibaren küçük esnaf ve zanaatkarların, küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ), bireylerin ve kamu kesiminin finansman ihtiyaçlarını en uygun koşullarda karşıladığının belirtildiği açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomik kalkınmasına da önemli katkılar sağladığı aktarıldı.

Müşterilerin değişen ihtiyaçlarının karşılanması ve memnuniyetlerinin sürdürülebilmesi için çalışmaların aralıksız olarak sürdüğünün belirtildiği açıklamada, “Kıbrıs Vakıflar Bankası, operasyonel ve teknolojik altyapısını sürekli olarak güçlendirmekte ve yenilemekte, hayatı kolaylaştıran İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık, ATM, Kredi Kartı, Banka Kartı, POS gibi teknolojik hizmetleri müşterilerine sunmaktadır.” denildi.