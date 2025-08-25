Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (BAY-SEN) Başkanı Salih Sakallı, ek mesai ödemelerinde 4 aylık gecikme olduğunu belirterek, Maliye Bakanlığı’na çağrı yaptı.

Sakallı, gecikmiş ek mesailer bir an önce ödenmezse kurumdaki hiçbir personelin ek mesai yapmayacağını açıkladı.

Salih Sakallı yazılı açıklamasında, vardiya sistemine dayalı görev yapan BRT çalışanlarına ödenmesi gereken ek mesailerde yıllardır olduğu gibi yine gecikmeler yaşandığını savundu.

Yazılı açıklamasında, en son mart ayı ek mesailerinin ödendiğini kaydeden Salih Sakallı, 4 aydır ek mesai ödemesi almadıklarını söyledi.

BRTK yönetimiyle yapılan yazışmalara da işaret eden Sakallı, ek mesailerle ilgili yazının Maliye Bakanlığı’na gününde gönderildiğini ancak bakanlığın ödemeyi çeşitli gerekçelerle yapmadığını da savundu.

Başbakan Ünal Üstel’in de imza koyduğu Toplu İş Sözleşmesi’ne işaret ederek, ek mesailer 2 ay içinde ödenmediği takdirde çalışanların ek mesai yapmama hakkı olduğunu söyleyen Sakallı, Maliye Bakanlığı’nı uyardı.

Gecikmiş ek mesailerin bir an önce yatırılmaması halinde artık hiçbir personel ek mesai yapmayacağını belirten Salih Sakallı, eylem dâhil her türlü yasal ve sendikal hakkı kullanılacaklarını da açıkladı.

“Bayrak Radyo Televizyon Kurumu çalışanları üvey evlat muamelesi görmeye devam ediyor” diyen Sakallı, hükümeti de göreve çağırdı.