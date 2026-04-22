Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkan Celal Bayar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle mesaj yayımlayarak, 23 Nisan’ın dünya çocuklarına armağan edilen ilk bayram olduğunu belirtti.

23 Nisan 1920’de Türk ulusunun iradesini temsil eden, Büyük Millet Meclisi’nin açıldığını, Türk halkının bağımsızlık ve egemenliğini tüm dünyaya ilan ettiğini hatırlatan Bayar, “Bugün bu önemli günün 106. yıl dönümüdür.” dedi.

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, bugünün Ulusal Egemenlik Bayramı olarak kutlanmasına karar verdiğini ve bu bayramı çocuklara armağan ettiğini kaydeden Bayar, Türkiye’nin çocuklara bayram hediye eden ilk ülke ve 23 Nisan’ın dünya çocuklarına armağan edilen ilk bayram olduğunu vurguladı.

Bayar mesajında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemiz, Anavatanımız, Türk dünyası ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Bizler de Kıbrıs’ ta bunca bedel ödedikten sonra kalıcı ve yaşanabilir bir çözüm için; bağımsızlıktan, egemenlikten, devletimizden ve Anavatan'ın etkin ve fiili garantörlüğünden vazgeçmeyiz. Yaşasın Anavatan; Yaşasın Yavruvatan…”