Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, ULAK Haberleşme A.Ş. Genel Müdürü Ruşen Kömürcü’yü kabul etti. Görüşmede, KKTC’nin haberleşme altyapısının güçlendirilmesi ve dijital dönüşüm alanında yapılabilecek ortak projeler ele alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Arıklı kabulde, KKTC’nin iletişim altyapısının modernize edilmesi için Türkiye’de geliştirilen yerli ve millî çözümlerden faydalanmak istediklerini belirterek, “ULAK ile birlikte 4.,5G ve 5G altyapısından akıllı ulaşım sistemlerine, kamu kurumlarının dijital dönüşümünden sınır güvenliğine kadar geniş bir alanda iş birliği imkanlarımız var. Ortaya çıkan tüm bu protansiyeli, somut getirileri olan iş birliğine dayalı projelere dönüştürme arzusundayız. ” dedi.

Arıklı, ülkede trafik güvenliği için oldukça önemli olan akıllı trafik sistemleri konusunda da görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

-Kömürcü

ULAK Genel Müdürü Ruşen Kömürcü ise, şirketin KKTC’de 4,5G ve 5G kapsama alanı optimizasyonu, akıllı ulaşım sistemleri ve kamu kurumlarının dijital dönüşümüne katkı sağlayacak SD-WAN gibi modern teknolojiler sunmaya hazır olduğunu vurguladı.