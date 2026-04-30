Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sıfır Atık Vakfı ev sahipliğinde 28 Nisan 2026 tarihinde düzenlenen ve dijital haber portallarının yöneticilerinin katıldığı toplantıda Türkiye’nin enerji politikalarına ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin enerji diplomasisi ve çevre stratejilerinin ele alındığı buluşmada konuşan Bayraktar, ülkenin enerji alanındaki kararlılığını vurguladı. Karadeniz’de yürütülen doğal gaz üretiminin artarak devam edeceğini belirten Bayraktar, bölgedeki potansiyelin oldukça yüksek olduğuna dikkat çekti ve yeni sondajlarla bu kapasitenin daha da artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Akdeniz’deki çalışmaların da sürdüğünü kaydeden Bayraktar, geçmişte bölgede dokuz derin deniz sondajı gerçekleştirildiğini ancak henüz Karadeniz’deki gibi büyük bir keşif yapılamadığını söyledi. Buna rağmen Akdeniz’de arama faaliyetlerinden vazgeçilmediğini belirten Bayraktar, yeni projeler üzerinde çalışıldığını dile getirdi.

Bu kapsamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yönelik doğal gaz boru hattı projesine de değinen Bayraktar, projenin mühendislik çalışmalarının BOTAŞ tarafından yürütüldüğünü açıkladı. Bayraktar, Akdeniz’de yapılacak olası keşiflerin ardından elde edilecek gazın Türkiye’ye taşınmasının hedeflendiğini ifade etti.

Enerji alanında bağlantısallığın büyük önem taşıdığına işaret eden Bayraktar, Türkiye’nin hem Karadeniz hem de Akdeniz’de yürüttüğü çalışmalarla bölgesel enerji denkleminde güçlü bir aktör olmayı sürdüreceğini vurguladı.

Toplantıda ayrıca Türkiye’nin çevre politikaları ve sürdürülebilir enerji vizyonu da ele alınırken, enerji arz güvenliği ile çevresel sorumlulukların birlikte yürütülmesine yönelik stratejiler paylaşıldı.